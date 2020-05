Filottrano, malmena moglie e figlie poi minaccia il suicidio. Bloccato dai carabinieri

FILOTTRANO - Una lite familiare che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per l’intervento tempestivo e risolutivo dei Carabinieri della locale Stazione e dei sanitari. È successo giovedì in un appartamentino condominiale del centro dove abita una famiglia di italiani seguita dai servizi sociali del Comune. L’allarme è scattato per l’ennesima lite: un uomo di 77 anni si è violentemente scagliato contro la moglie e le figlie. All’arrivo delle forze dell’ordine, sia i Carabinieri e successivamente anche la polizia municipale, l’uomo è salito sul balcone e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Una situazione sul filo dei nervi che ha rischiato di degenerare.



È stata anche allertata la Potes di Filottrano. Sanitari e carabinieri hanno dunque avviato una lunga mediazione con l’uomo, cercando di convincerlo a desistere dal proposito suicida. Intanto è stata anche avvertita la sindaca Lauretta Giulioni, che ha raggiunto l’abitazione insieme alle assistenti sociali che seguono il caso di questa famiglia. Se si fosse gettato nel vuoto, l’uomo avrebbe fatto un volo di circa 13 metri, che certamente gli sarebbe costato la vita. Invece grazie ai carabinieri e ai sanitari, alla lenta opera di convincimento messa in atto, la tragedia è stata evitata in extremis. L’uomo è stato tranquillizzato e accompagnato al pronto soccorso. In serata era stato dimesso ed è tornato a casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA