Filottrano, perde il portafogli e riceve in dono una moneta porta fortuna

FILOTTRANO Perdere il portafoglio , ritrovarlo senza gli effetti più cari, ma ricevere in cambio del danno subito un gesto che scalda il cuore. È la storia intrisa di magia natalizia che nei giorni scorsi è stata scritta a Filottrano. Protagonisti, la dirigente della Digos Margherita Furcolo e Alvaro Pavoni, simbolo di gentilezza e umanità. È stato lui, cittadino filottranese, che ha raccolto l’appello lanciato sui social dalla poliziotta per ritrovare il portafoglio perso lo scorso mercoledì, proprio di fronte casa. L’ha cercata su Facebook e poi si sono messi d’accordo per la restituzione di quanto perso. All’interno, erano rimasti solo i documenti. Niente contanti e nessuna traccia dei due ricordi da cui la dirigente non si separava mai. A raccontare il momento della riconsegna del portafoglio e la gradita sorpresa regalata da Pavoni è stata la stessa Furcolo su Facebook: «Quando mi ha riconsegnato il portafoglio, ho indugiato nella verifica delle cose asportate; inutile negare che immaginavo già di non ritrovare il denaro contante. Speravo che non fossero state sottratte delle vecchie banconote in “lira” ed un dollaro in argento che custodivo gelosamente. Mi sono permessa di parlarne con il signor Alvaro, forse più per uno sfogo che per altro. Ebbene, sapete cosa è successo? Il signor Alvaro, rivelandomi di essere un appassionato di numismatica, poco prima di andar via, mi ha omaggiato di una moneta, con l’auspicio che essa possa portarmi fortuna».