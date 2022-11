FILOTTRANO - Lavori stradali con sorpresa lungo la strada tra via Monte Armato e via Sant’Ignazio. Mentre la ditta stava svolgendo la sistemazione di un dissesto su un tombino stradale - segnalando i lavori con appositi cartelli e con un semaforo per gestire la viabilità, in prossimità di una curva in discesa – qualcuno ha pensato di approfittarne.

Rubata nella notte la batteria dell’impianto semaforico che appunto, ieri mattina, non funzionava. Un cittadino ha segnalato il mancato funzionamento facendo così scoprire il bizzarro furto. Sostituita la batteria, il semaforo è stato riattivato. Ma non è la prima volta che cartelli e segnali stradali spariscono nel nulla: 15 anni fa, un episodio eclatante. Ignoti li avevano presi dal deposito comunale di Filottrano e usati per un maxi furto a un istituto di credito di Treia. L’auspicio è che stavolta si sia trattato di uno scherzo di pessimo gusto.