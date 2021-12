Sbanda, finisce fuori strada e si schianta contro un albero: ventenne ricoverata in gravi condizioni

FILOTTRANO – Pauroso incidente questa mattina, attorno alle 11, in via Italia, a Filottrano. Una ragazza di 21 anni ha perso il controllo della sua Fiat Punto, su cui viaggiava da sola, ed è finita fuori strada, andando a schiantarsi contro un albero, poi l'auto si è ribaltata. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Si è alzata in volo l'eliambulanza del 118, ma per le condizioni meteo avverse non è riuscita a raggiungere il luogo dell'incidente, dove invece è intervenuto un mezzo del 118 di Filottrano, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. La ragazza, semi incosciente, è stata portata d'urgenza all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 17:03

