Granfondo Michele Scarponi: tre percorsi anche nell'edizione 2021. Ecco come ci si può iscrivere

FILOTTRANO - Anche la terza edizione della Granfondo Michele Scarponi - Strade Imbrecciate di domenica 26 settembre a Filottrano offrirà tre percorsi, disegnati per andare incontro alle esigenze di tutti.

Il percorso lungo, il più impegnativo e senza dubbio il più suggestivo ed emozionante, misurerà circa 135 chilometri e presenterà un dislivello di 3000 metri. Il tracciato medio (circa 90 chilometri e 1900 metri di dislivello) è decisamente meno impegnativo, ma non per questo meno spettacolare, dato che affronterà i due tratti di strada imbrecciata presenti nel lungo. Previsto poi un percorso corto non competitivo di 70 chilometri e 1000 metri di dislivello.

LEGGI ANCHE:

Maxi rissa nel cantiere navale, operai si prendono a colpi di martelli e forbici: quattro feriti, uno è gravissimo

Dopo essere partiti da Filottrano, i ciclisti affronteranno il primo tratto di strada imbrecciata dopo 14 chilometri, mentre dopo 29 sarà la volta della prima vera salita di giornata, quella dei castelli di Jesi. La strada da Pianello salirà per sei chilometri fino a Maiolati Spontini. A Cupramontana (chilometro 40) ci sarà invece il primo ristoro. Giunti al lago di Castriccioni ecco la separazione tra i due tracciati: i mediofondisti andranno dritti, mentre i granfondisti gireranno a destra per Moscosi e dopo diversi saliscendi giungeranno a Castel San Pietro, dove inizierà l’ascesa al monte San Vicino.

La salita sarà cronometrata, mentre in cima sarà posto il GPM “Michele Scarponi”. Qui ci sarà anche il secondo ristoro. Quindi discesa di dieci chilometri, che chiuderà l’anello passando per Apiro. Si tornerà così al lago di Castriccioni, dove inizierà la salita di Cingoli, superata la quale si andrà in discesa fino al terzo ristoro, ubicato a Grottaccia. Si affronterà quindi il secondo tratto di strada bianca, sempre in salita (circa due chilometri). Al termine i corridori avranno dinanzi il profilo della città di Filottrano, dove sarà posto il traguardo. A quel punto mancheranno solo 10 chilometri all’arrivo. Ulteriori dettagli sull’apposita pagina del sito ufficiale.

La manifestazione è organizzata dal Gc Michele Scarponi, in collaborazione con l’ASD Waypoint Filottrano. L'evento, patrocinato dalla Fondazione Michele Scarponi, è inserito nel Marche Marathon, nel Nalini Road Series e nel Prestigio di CT.

Iscrizioni a 50 euro fino al giorno della manifestazione. Per iscriversi cliccare qui. Le iscrizioni effettuate per l'edizione 2020 saranno considerate valide e sarà possibile il cambio di nominativo.

Ulteriori dettagli sul sito ufficiale della granfondo. Si ricorda anche la pagina Facebook. Per avere informazioni, invece, si potrà scrivere a granfondomichelescarponi@gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA