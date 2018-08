Si tuffa nel lago, trovato all'alba il corpo senza vita del giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Tragico epilogo per un ragazzo di 23 anni che si era tuffato ieri pomeriggio nel lago di Fiastra. I vigili del fuoco sono subito intervenuti in località San Lorenzo a Lago ma le ricerche non hanno dato esito. Le ricerche sono iniziate in superficie con il gommone pneumatico e in acqua con i sommozzatori proseguendo ad oltranza per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba è stato individuato e recuperato il corpo senza vita della vittima, Mohamed Ali Slama che viveva a Moie.