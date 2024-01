«Fermiamo il disastro ambientale», attesa la mobilitazione dei cittadini di Falconara sabato 27 gennaio

FALCONARA Una manifestazione «per fermare il disastro ambientale». E' attesa per sabato 27 gennaio la mobilitazione a Falconara indetta dai comitati cittadini e dai vari movimenti impegnati in prima linea sulla tematica.

La nota

«Sabato 27 gennaio, dal nord al sud delle Marche, scendiamo in piazza. Si terrà a Falconara Marittima un’importante manifestazione, lanciata dai comitati cittadini e dai movimenti per fermare il disastro ambientale. Una manifestazione con parole d’ordine chiare, nette, inequivocabili. Api, il suo gruppo dirigente, la politica istituzionale a tutti i livelli, da quello cittadino a quello nazionale, passando per i vertici regionali, le autorità di controllo, i sindacati confederali, sono stati e sono responsabili della distruzione ambientale e sociale di un intero territorio.

Responsabilità dirette ed indirette, finalizzate solo ed esclusivamente a garantire i profitti al colosso petrolifero».

Ancora: «Come Centri sociali delle Marche siamo sempre stati al fianco di queste lotte, nelle assemblee, nei blocchi stradali, nei cortei e nelle grandi manifestazioni, come nell’ottobre 2023, quando centinaia di persone hanno rovinato la festa a chi pensava impunemente di celebrare 90 anni di Api. Come Centri sociali delle Marche, anche il 27 gennaio saremo al fianco della popolazione e dei comitati di Falconara. L’unico luogo possibile dove stare, per rivendicare con forza che il disastro ambientale e la devastazione sociale dei territori possono e devono essere fermati, solo mettendo radicalmente in discussione il sistema economico e sociale che li produce».