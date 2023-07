ANCONA E’ stata fermata nel corso di un controllo stradale mentre si trovava fuori dal territorio comunale di Martinsicuro, violando così la prescrizione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui era sottoposta. E’ finita in manette, sabato sera, la trasferta dall’Abruzzo alle Marche di una 32enne rom con precedenti penali per reati contro il patrimonio.



Secondo le indagini dei carabinieri di Castelfidardo, coordinati dal luogotenente Roberto Luconi sotto la guida del comandante della Compagnia di Osimo Luigi Ciccarelli, era arrivata in città per compiere altri furti ai danni di anziani. Assieme a quattro coetanee già note alle forze dell’ordine, stava viaggiando su un’auto lungo la Statale 16 quando i militari, che ne seguivano le tracce dal casello autostradale di Loreto-Porto Recanti, hanno intimato l’alt davanti allo show room Effetto Luce. Alla richiesta di esibire i documenti di riconoscimento, le cinque hanno dichiarato di non averli al seguito e sono state accompagnate in caserma per ulteriori accertamenti. Una di loro, in particolare, aveva destato da subito i maggiori sospetti per aver ripetutamente fornito generalità false al fine di eludere i controlli. I successivi rilievi segnaletici hanno permesso di svelarne l’identità e il lungo curriculum giudiziario. Sulla 32enne pendeva ancora l’obbligo di soggiorno stabilito dal Tribunale dell’Aquila a seguito di precedenti specifici che le vietavano di lasciare il Comune di Martinsicuro. Per la donna è scattato quindi l’arresto in flagranza di reato ed il trasferimento nel carcere femminile di Villa Fastiggi.

Misura convalidata



Lunedì mattina il Tribunale dorico ha convalidato la misura pre-cautelare e disposto i domiciliari nella città abruzzese. L’operazione rientra tra le attività di prevenzione attuate dai carabinieri della Compagnia di Osimo che negli ultimi mesi, anche in collaborazione con la Polizia locale, hanno portato a sventare numerosi piani criminali nella Valmusone.