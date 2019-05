Fermata auto con due ragazzi albanesi Sequestrati due taglierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tanti gli interventi portati a termine nelle ultime ore dalla Polizia: nel corso di un posto di controllo effettuato in via Tavernelle, gli Agenti delle Volanti fermavano un’autovettura con due soggetti a bordo di nazionalità albanese.Nel corso del controllo, visto anche il nervosismo dei due, i poliziotti rinvenivano nel vano portaoggetti del lato guida, due grossi taglierini che venivano sequestrati. Il conducente, un albanese di 28 anni, in regola con le norme sul soggiorno, veniva denunciato ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75 per porto di armi od oggetti atti ad offendere.