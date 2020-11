Da venerdì via ai voli da Trapani per Ancona: con l'emergenza Covid stesse tariffe anche per i non residenti

FALCONARA - Da venerdì prossimo Tayaranjet darà avvio ai voli sulla continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi per Ancona, Perugia, Trieste e viceversa. Due saranno le frequenze settimanali. Il volo «inaugurale» è il Trapani-Perugia con partenza alle 7,30 e rientro alle 9,40. La tariffa è di euro 51,69 per i residenti. Per il periodo emergenziale del Covid, sarà applicata la stessa tariffa anche per i non residenti a riprova della grande attenzione che il vettore bulgaro mostra verso i passeggeri per stimolarne gli spostamenti in un momento di assoluta contrazione. Sempre venerdì alle ore 11,45 al via anche il Trapani-Ancona con rientro dalla città marchigiana alle ore 14,05. Tariffe da euro 51,59. Da sabato 5 dicembre parte anche il collegamento Trapani-Trieste con partenza alle ore 7,30 dall’aeroporto siciliano e rientro dalla città friulana alle ore 9,55.

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Percepiva il reddito di cittadinanza senza averne titolo: la Polizia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA