FALCONARA Paura in cielo, a bordo di un aeroplano cargo Dhl. Ieri sera poco dopo le 21 le fiamme si sono sprigionate da un motore del velivolo subito dopo il decollo dall’aeroporto Sanzio di Falconara. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure d’emergenza. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 e vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO I passeggeri dell’aereo Catania-Falconara: «Un volo da terrore ma che bravi i piloti a riportarci a terra»



Il boato

L’aereo diretto verso Milano, con a bordo due membri dell’equipaggio, pilota e co-pilota, aveva appena cominciato le manovre di decollo, quando ad un certo punto alcuni residenti nelle vicinanze dell’aeroporto hanno avvertito chiaramente un rumore molto forte. Uno strano boato. Chi ha alzato lo sguardo al cielo ha raccontato di aver notato l’aereo che sembrava non riuscire a prendere quota. Poi le fiamme da uno dei due motori. Dalla cabina di pilotaggio è immediatamente partito l’allarme diretto alla torre di controllo che ha provveduto ad attivare il protocollo d’emergenza. Nel frattempo l’aereo ha cominciato ad eseguire un volo circolare sopra il mare al largo di Falconara, manovra utilizzata per scaricare del carburante. Intorno alle 21,30 l’aeromobile è riuscito ad atterrare senza ulteriori conseguenze per i due membri dell’equipaggio.

Il precedente

Appena 12 giorni fa era scattato un altro allarme aereo per un volo di linea partito da Catania diretto verso Ancona e con a bordo, oltre a diversi turisti, anche parecchi anconetani. Un volo da brividi per 171 passeggeri (più due neonati) che sono stati protagonisti di un altro episodio choc, molto simile a quello avvenuto ieri sera. Infatti l’incendio di uno dei due motori subito dopo il decollo, ha costretto il mezzo a un atterraggio d’emergenza con tanto di scene di panico a bordo. Ma per fortuna, anche in questo caso, nessuna conseguenza.