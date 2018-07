Scoppia un finestrino in volo Atterraggio di emergenza all'aeroporto Sanzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Scoppia un finestrino in volo: atterraggio di emergenza al Sanzio. Un aereo della compagnia Blue Panorama, partito ieri da Tirana e diretto a Milano Malpensa con 143 passeggeri a bordo, ha avuto problemi di pressurizzazione a causa dello scoppio del finestrino del co-pilota e, intorno alle 18 e 30, è stato costretto a un atterraggio di fortuna nello scalo dorico. Sono subito scattate le procedure di safety e sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco. Il personale sanitario, accompagnato da quello di Aerdorica, è salito a bordo del velivolo per verificare le condizioni di salute dei passeggeri, che non hanno riportato ferite ma si sono presi un bello spavento. L’allarme è stato lanciato dalla torre di controllo di Padova.