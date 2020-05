La messa per la festa della patrona venerdì sarà tramessa in diretta streaming

FALCONARA - Sarà trasmessa in diretta streaming la Santa Messa dell'8 maggio per celebrare la Madonna del Rosario, patrona di Falconara. A officiare la funzione, nella Chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, sarà Monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, affiancato dal parroco don Giovanni Varagona, dal viceparroco Didier Bukasa e dal diacono Giuseppe De Sisto. Sarà presente solo il sindaco Stefania Signorini. Alla fine della messa sarà lanciata in cielo una corona del Rosario realizzata con i palloncini.

Le famiglie sono invitate a esporre alle finestre gli stendardi della patrona, che possono essere ritirati in parrocchia a fronte di un'offerta. "Quest'anno le celebrazioni per la festa della patrona dovranno svolgersi a porte chiuse - dice il sindaco - ma insieme a don Giovanni abbiamo pensato di coinvolgere tutti i cittadini attraverso il portale comunale dedicato alle dirette streaming. Questo nuovo strumento, attivato per seguire le sedute del Consiglio comunale, potrà essere utile a tutta la comunità anche in questa occasione, molto sentita dai falconaresi". Per seguire la messa che inizierà alle 18 dell' 8 maggio ci si potrà collegare al portale Civicam Falconara Marittima attraverso il link falconaramarittima.civicam.it/idLive=3 oppure entrare nella pagina Facebook del Comune.

Quest'anno le norme contro la diffusione del contagio non consentiranno la partecipazione dei fedeli e nemmeno degli altri parroci falconarese, che in genere si riunivano attorno all'altare per concelebrare la funzione, cui seguiva la processione per le vie del centro città. "Ci ritroveremo comunque insieme anche se distanti per questo importante appuntamento - conclude il sindaco - in attesa di incontrarci l'anno prossimo nella stessa chiesa, per rivivere in modo corale il momento religioso e la festa della nostra patrona".

Quanto alle offerte raccolte con la distribuzione degli stendardi, queste saranno utilizzate per aiutare alcune famiglie falconaresi con il pagamento dell'affitto, delle bollette, l'acquisto della spesa e di computer per la didattica a distanza, un percorso già avviato dall'associazione Semel Scout che si affianca agli aiuti erogati dal Comune e dalla parrocchia in questo periodo di emergenza.

