Dà in escandescenze e poi lancia oggetti: raptus di un ex giocatore dell'Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Cosa gli sia passato per la testa non si sa. Quel che è certo, è che a un certo punto ha completamente perso il controllo. Ha dato in escandescenze, si è messo a urlare e poi ha cominciato a lanciare oggetti e a scatenare la sua ira contro qualunque cosa gli capitasse a tiro. Sono stati i genitori, spaventati da quella reazione rabbiosa, a chiamare i carabinieri. «Aiuto, venite subito, nostro figlio sta sfasciando tutta casa». Più o meno con queste parole hanno lanciato l’Sos alla centrale operativa del 112 che subito ha inviato sul posto una pattuglia, accompagnata da un mezzo del 118. A scatenare il bailamme è stato un giovane falconarese, ex giocatore della vecchia Ancona 1905 del presidente Andrea Marinelli.Il ragazzo, che ha meno di 25 anni, è stato colto da un vero e proprio raptus, le cui cause non sono chiare. Forse un litigio, forse non era completamente lucido. Fatto sta che il giovane, oggi impegnato in palcoscenici calcistici di più basso livello, era totalmente fuori di sé e ha creato molti danni in casa. È stato necessario l’intervento dei carabinieri, con tutta la prudenza che in situazioni come queste si raccomanda, per riportare la calma nell’appartamento situato alla periferia di Falconara. Una volta tranquillizzato, il ragazzo, lievemente ferito, è stato convinto a salire a bordo di un’ambulanza del 118 per farsi accompagnare al Pronto Soccorso di Torrette dove è stato sottoposto a tutti i controlli del caso e ad un consulto psichiatrico con uno specialista.