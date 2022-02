Incendio di materiale edile in un cantiere di una palazzina in ristrutturazione

FALCONARA - Incendio in un cantiere edile di via Marsala, solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero provocando danni maggiori.

È successo ieri sera, sabato 12 febbraio 2022, poco dopo le 22, in via Marsala a Falconara. I vigili del fuoco sono stati chiamati l’incendio di materiale edile che si è propagato presso un cantiere di una palazzina in ristrutturazione. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha dapprima spento le fiamme e poi messo in sicurezza l’area circostante. Non si segnalano persone coinvolte.

Ultimo aggiornamento: 11:50

