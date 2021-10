Un'auto rubata e ritrovata devastata, ad un'altra sparisce il cruscotto: allarme in centro

FALCONARA - Preoccupa e non poco l’escalation di furti di automobili e danneggiamenti a Falconara. In due giorni si sono verificati episodi che allarmano non poco i cittadini e lasciano esterrefatti per le modalità sofisticate e per il fatto che avvengono in zone centrali e abitate.

Nella notte tra martedì e mercoledì a Falconara Alta è stata rubata una Fiat Grande Punto che era parcheggiata in via Volta.

Il proprietario ha immediatamente denunciato il furto della sua auto ai carabinieri della tenenza di Falconara guidati dal Ten. Michele Ognissanti e dopo qualche ora, a mezzogiorno di mercoledì, i militari hanno ritrovato la Fiat Grande Punto in via Milano, sempre a Falconara Alta.

L’auto era stata chiaramente abbandonata e all’interno c’era parecchio caos. Il proprietario ha ringraziato i militari per il loro solerte impegno. Alcuni cittadini hanno poi fatto notare che in via Volta, recentemente, c’erano stati anche furti nelle abitazioni e nei garage.

Un altro episodio accaduto in pieno centro, in via Nino Bixio, ha gettato nel panico i residenti della zona. Valerio Santarelli, titolare del Labirratorio, ha subito il furto ed un grave danneggiamento della sua automobile, una Bmw, parcheggiata in via Bixio. Per Santarelli una bruttissima sorpresa in quanto i ladri hanno sottratto dall’auto solo la parte elettronica collegata al cruscotto della macchina, come se agissero a colpo sicuro. Dopo aver distrutto il finestrino posteriore destro della Bmw sono entrati nell’abitacolo e hanno prelevato solo componenti che possono essere rivendute, senza danneggiare cavi ed altri elementi. Il furto è avvenuto in piena notte e Santarelli ha denunciato ai carabinieri l’episodio. Nella stessa notte un’altra Bmw ha subito danni per oltre 5000 euro. Si pensa che i protagonisti del furto possano essere esperti e componenti di una banda, specializzata in furti tecnologici.

