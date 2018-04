A caccia di un lavoro da McDonald’s: inviati 900 curriculum per 15 posti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Oltre 900 domande per 15 posti di lavoro. La notizia che la catena di fastfood McDonald’s stava cercando personale per il nuovo ristorante che aprirà entro fine mese in via Marconi ha captato l’interesse di centinaia di persone, che si sono affrettate a caricare sul sito dell’azienda il proprio curriculum. Soltanto 70 sono state selezionate per i colloqui individuali di ieri mattina nel piazzale antistante il PalaBadiali.Per lo più giovani sotto i trent’anni residenti in provincia di Ancona alle prime esperienze lavorative. «Mi sono diplomata a luglio e ho frequentato un corso per operatore socio sanitario – fa sapere Federica Acquaro -. Ho provato a mandare qualche curriculum, ma nessuno mi ha chiamata. Quando ho visto l’annuncio per questo lavoro mi sono detta, perché no? Il mio sogno rimane diventare infermiera, ma stare al pubblico mi piace e questo lavoro mi consentirebbe di avere qualche soldo in tasca». Anche Serviana Servetai, ventenne di Palombina, ha frequentato un corso per operatore socio sanitario, ma al contrario di Federica non vede il lavoro in McDonald’s come qualcosa di temporaneo: «Se mi assumessero non mi dispiacerebbe far carriera qui. È un ambiente informale, giovanile, nel quale conosci tanta gente».Ai colloqui c’erano soprattutto ragazze, circa il 60%, ma anche ragazzi molto determinati. «Avevo iniziato l’università, però a causa di problemi personali ho dovuto smettere – rivela Walter Calzolaro, ventiduenne di Monte San Vito -. Ora cerco un lavoro che mi consenta di avere un po’ di indipendenza. Quello della ristorazione è un settore che mi è sempre piaciuto. Pensavo di fare un corso per barman, poi si è aperta questa opportunità e ho deciso di sfruttarla. Anche perché si tratta di una multinazionale che ti dà grandi opportunità di crescita». Infatti, sebbene la selezione riguardi le mansioni base, ovvero l’accoglienza dei clienti, la presa delle ordinazioni e la preparazione di pasti, esistono buone possibilità di carriera, anche grazie ai corsi di formazione che McDonald’s propone ai dipendenti. Per questo si sono presentati in tanti.E c’è anche chi ha provato a portare il curriculum direttamente ai colloqui: «Ho visto la notizia su internet e per non lasciare nulla al caso sono venuto – dice Gianluca Gonnnella di Jesi -. Il tipo di lavoro mi piace. Ho lavorato in pub e circoli. Certo, qui è tutto più fast, ma comunque non manca il rapporto umano». I principali requisiti richiesti sono la predisposizione al lavoro di squadra e la capacità di relazionarsi coi clienti. «La cosa che più ci preme è offrire un servizio di qualità – afferma Massimiliano Lucarelli, licenziatario, oltre che del McDonald’s di Falconara, anche di quelli di Pesaro, Jesi, Fano e Senigallia -. Questa città ha tutti i requisiti per essere una location di successo, anche perché saremo vicino a impianti sportivi e i centri commerciali. Richiameremo tanti giovani, ma anche molte famiglie. I residenti possono stare tranquilli».