Aperto il nuovo centro vaccinale, è subito boom di prenotazioni. E la quota è anche più alta domani

FALCONARA - Boom di prenotazioni per il nuovo centro vaccinale di prossimità ospitato nella Pinacoteca francescana di piazza Sant’Antonio. Oggi, giovedì 16 dicembre, il centro ha aperto i battenti con 140 prenotati, che saliranno a 210 nella giornata di domani.

Ad accogliere gli utenti, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, del Gruppo Amici per lo Sport e dell’Anteas, mentre quelli della Croce Gialla di Falconara hanno garantito un presidio a servizio dei pazienti.

Le vaccinazioni sono effettuate dai medici di famiglia di Falconara con il prezioso supporto di infermieri volontari e della Croce Rossa Italiana. I 1.050 posti disponibili per il mese di dicembre sono andati esauriti nel giro di poche ore e da martedì 14 dicembre sono state aperte anche le prenotazioni per gennaio e febbraio, quando le disponibilità di posti sono di 420 a settimana.

L’individuazione dei locali del nuovo centro vaccinale è avvenuta sulla base di una serie di considerazioni e dopo sopralluoghi del sindaco Stefania Signorini, tecnici comunali e rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti, oltre che dei referenti dell’Asur, che li hanno giudicati idonei. L’obiettivo di mettere di nuovo a disposizione un centro sul territorio di Falconara, in modo da permettere ai falconaresi di vaccinarsi a poca distanza da casa, è stato raggiunto grazie alla disponibilità di padre Lorenzo Turchi, direttore della biblioteca storico-francescano picena di Falconara Marittima. Gli utenti possono utilizzare l’ampio parcheggio riservato, collegato da un percorso pedonale anche con la sottostante via Buozzi. Il servizio è rivolto alle persone che risiedono o lavorano a Falconara ed è stato attivato per due giorni ogni settimana, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Il calendario prevede, nel mese di dicembre, l’apertura oggi e domani, il 22 e 23 e il 29 e 30. A gennaio 2022 l’apertura è garantita il 5 e 7, il 13 e 14, il 20 e 21, il 27 e 28. A febbraio ci si potrà vaccinare il 3 e 4, il 10 e 11, il 17 e 18 e il 24 e 25. Per le prenotazioni è attivo il portale online, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Falconara al link https://tinyurl.com/yc4hvct4. Sul sito, oltre al portale per prenotare, sono disponibili anche molte informazioni, dalla mappa per arrivare al centro vaccinale al link per scaricare i moduli da presentare prima della vaccinazione, fino all’elenco dei documenti da presentare.

Il centro vaccinale di prossimità di piazza Sant’Antonio è stato aperto su volontà del sindaco Stefania Signorini, che ha raccolto le segnalazioni di cittadini in difficoltà: dopo l’avvio della somministrazione della terza dose e in concomitanza con la crescita dei contagi in tutta Italia, molti falconaresi si sono detti preoccupati per l’allungamento dei tempi di attesa per ottenere una prenotazione negli hub regionali. Il punto vaccinale falconarese permette ai residenti e a quanti lavorano in città di accorciare i tempi.

