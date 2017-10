Addio al capostazione Arnaldo Bolognini: i funerali oggi nella chiesa del Rosario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - La città piange Arnaldo Bolognini. Aveva 92 anni. Era nato a Camerata Picena ma aveva sempre vissuto a Falconara. Si era sposato nel 1949. Dopo gli studi eseguiti all’istituto professionale aveva deciso di lavorare nelle ferrovie dello stato. Arnaldo era diventato capo stazione, sia in città che in Ancona. Un lavoro che aveva portato avanti con dedizione fino al 1986, quando è andato in pensione.Negli ultimi anni le sue condizioni di salute si sono aggravate, al punto che ha subito anche l’amputazione di una gamba che l’aveva costretto alla sedia a rotelle. Sono in molti a ricordarlo per le vie del centro a scherzare con chiunque si fermasse a parlare. “Ce la farà a partire l’Ancona?”, questa era una delle sue frasi tipiche. I funerali oggi, nella chiesa del Rosario.