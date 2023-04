FABRIANO - No all’esternalizzazione delle mense e di almeno 15 dipendenti. Lo dicono le Rsu del Comune di Fabriano che sono pronte a protestare dopo i primi colloqui, su questo tema, avuti in settimana. Nei giorni scorsi sono state convocate dall’Amministrazione comunale, alla presenza di sindaco, assessori e dirigenti. In primo piano i servizi mensa delle scuole e poi anche quello dei trasporti.

«La Giunta ha manifestato la necessità di esternalizzare i servizi già da settembre prossimo, con l’avvio del nuovo anno scolastico – si legge in una nota di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp - cedendo anche il personale impiegato in tali servizi, ossia dipendenti comunali che prestano l’attività lavorativa in Comune da oltre 15 anni». La parte sindacale ha manifestato il proprio dissenso e l’inopportunità di procedere con le esternalizzazioni. Le segreterie territoriali rappresentate da Simone Morbidoni, Salvatore Sena e Otello Bernacconi vanno all’attacco e chiedono un’inversione di rotta.

«Ad oggi abbiamo forti dubbi sulla sostenibilità economica dell’operazione per cui si chiede di conoscere il piano di fattibilità che dimostri il risparmio economico. I servizi in questione, infatti, potrebbero continuare a essere erogati dal Comune – dichiarano i tre sindacalisti delle Segreterie Territoriali - con qualche assunzione in più di personale e, comunque, il personale impiegato che da anni svolge un servizio di primaria importanza merita maggiore attenzione e non può subire le conseguenze di una gestione miope legata esclusivamente ad un risparmio, tutto da dimostrare».



Nel corso dell’incontro i sindacati hanno sottolineato nuovamente, come già fatto in altre occasioni, che «il personale in servizio nel Comune di Fabriano è in sofferenza di organico essendo passati da oltre 200 dipendenti a circa 150 e perdere oggi anche 15 dipendenti dei servizi in discussione costituirebbe un errore». Le Rsu chiedono di utilizzare questi dipendenti in altri settori e in altre mansioni.