Addio ad Armando Falappa, aveva 78 anni e per 56 ha gestito il noto autolavaggio del quartiere Adriatico

ANCONA - «Dopo una vita di sacrifici e di lavoro è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Armando Falappa». Così la famiglia ha annunciato la morte del noto imprenditore anconetano, per 56 anni titolare dell’autolavaggio che si trova in via Trieste nel cuore del rione Adriatico. Amato e benvoluto da tutti per i suoi modi di fare gentili e garbati, Armando si è spento alle prime luci dell’alba a seguito di una malattia che negli ultimi periodi gli aveva minato il fisico ma non la mente.

Armando Falappa lascia aa moglie Ivana, i figli Massimo e Danilo quest’ultimo noto imprenditore nel settore dei prodotti elettromedicali, i nipoti Andrea Emanuele. I funerali si terranno lunedi 24 Aprile alle ore 9,30 alla chiesa parrocchiale del Pinocchio.