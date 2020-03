Chiedono l’elemosina, denunciati dalla Polizia due giovani romeni

FABRIANO - Potenziati i controlli del commissariato di Fabriano. I poliziotti, agli ordini del commissario capo Fabio Mazza, hanno sorpreso due cittadini romeni, residenti nel Lazio, di 25 anni, in viale Zonghi. Stavano fermando il traffico delle auto per chiedere, con insistenza, l’elemosina, distribuendo bigliettini che indicavano le loro condizioni economiche precarie. Sono stati denunciati per la violazione dell’ordinanza del governo sulla prevenzione per la diffusione del virus Covid-19 che vieta gli spostamenti. Uno dei due, con precedenti, è stato oggetto di proposta di foglio di via obbligatorio al Questore di Ancona.

