Fabriano, bimbo di 18 mesi ingerisce candeggina: ricoverato al Salesi in eliambulanza

FABRIANO - Grande paura questa mattina in un’abitazione di Fabriano, dove un bambino di 18 mesi avrebbe inavvertitamente bevuto della candeggina da una bottiglia. Per fortuna i genitori, d’origine straniera, se ne sono subito accorti e hanno dato l’allarme al Nue 112. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: il piccolo è stato trattato sul posto da un equipaggio del 118 di Fabriano, ma vista la tenera età sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza, atterrata all’ospedale Profili, per trasferire il bambino ad Ancona. Ora si trova ricoverato nella Chirurgia del Salesi. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma dovrà essere sottoposto ad accertamenti endoscopici per scongiurare conseguenze all’ingestione della sostanza corrosiva.