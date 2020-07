Addio Di Marzio l’operaio sempre in prima linea nelle vertenze: aveva 57 anni

FABRIANO - E’ morto, a 57 anni, Emanuele Di Marzio l’operaio sindacalista che è stato in prima linea nelle tante vertenze industriali che hanno interessato Fabriano. Il decesso mercoledì notte all’ospedale Profili dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nato a Camerino, ma da tantissimi anni residente a Fabriano, operaio alla Best, poi Electrolux, ha portato avanti molte battaglie sindacali in difesa della tute blu. Oggi alle ore 18 il rito funebre in forma civile al cimitero di Santa Maria di Fabriano. «Emanuele se n’è andato lasciandoci del tempo per riflettere e sperare. E’ stata una lunga morte, così come è stata una vita intensa, fatta di dolore e passione, gioia e rivoluzione, rabbia, felicità, emozione. Sul viso hai un sorriso come chi ha vissuto libero e non invano tutto il peso del mondo ed il suo mistero. Ciao Emanuele, ne è valsa la pena non ti dimentichiamo». Così parenti ed amici sul manifesto funebre affisso dalle Pompe Funebri Marchigiane.

