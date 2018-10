Accompagna i figli a scuola e viene investita da un’auto davanti alla Mazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Accompagna i figli a scuola e viene investita da una macchina, subito dopo averli salutati. Una 41enne di Fabriano, S. P. le sue iniziali, stava percorrendo ieri mattina intorno alle 8 la strada in prossimità della scuola Mazzini, via Martiri della Libertà, quando, pochi metri prima di raggiungere la sua Opel Zafira per andare al lavoro, è stata investita da un automobilista che si è subito fermato a prestare le prime cure. Sul posto gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 dell’ospedale Profili. La donna, in buone condizioni di salute, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e poi è stata dimessa dal pronto soccorso. «La manovra avventata – ha detto un residente, che ha assistito all’incidente – è avvenuta davanti la scuola Mazzini e vicino la media Marco Polo dove ogni giorno ci sono diverse centinaia di studenti dai 6 ai 13 anni. Le auto devono imparare a rallentare quando passano davanti ai plessi e a prestare la massima attenzione». Da tempo sono stati chiesti più controlli nella popolosa zona della periferia della città.