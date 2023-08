Estate 2023 insieme in sicurezza, la polizia presente a la Playa Solero di Palombina con un elicottero e sommozzatori da La Spezia

ANCONA - Continuano le iniziative nell'ambito del progetto "Estate insieme in sicurezza", avviato dalla Questura di Ancona per tutta la stagione estiva 2023. La campagna è finalizzata a migliorare la qualità della convivenza civile ed a garantire il vivere ordinato delle comunità, soprattutto durante la stagione estiva. In particolare, le attività sono volte ad assicurare il regolare e sereno svolgimento delle manifestazioni pubbliche e delle molteplici attività ludiche che caratterizzano la vita sociale dei comuni rivieraschi della provincia di Ancona. A tal proposito sono state avviate opportune intese con le Associazioni di categoria, in rappresentanza degli stabilimenti balneari, al fine di organizzare attività di prossimità, presso gli stabilimenti stessi.

Appuntamento a Palombina



Domani, 5 agosto, appuntamento a Palombina, alle ore 10.30 presso lo stabilimento "Playa Solero" dove saranno presenti gli operatori della Polizia di Stato della Questura, insieme a Confartigianato Imprese per accogliere turisti e non, dispensando utili consigli, rispondere a domande e curiosità, anche dei più piccoli, con la distribuzione di gadget.

L'elicottero in volo



Dalle 10.30 sorvolerà la zona l'elicottero della Polizia di Stato con equipaggio dell'11° Reparto Volo di Pescara per scongiurare le potenziali criticità derivanti dall'alto numero di presenze in mare di natanti e bagnanti, con un controllo rivolto anche alle zone boschive.

Moto d'acqua e sommozzatori

Inoltre, saranno presenti anche le moto d'acqua della Polizia di Stato con due operatori del centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia che vigileranno le acque del litorale costiero, con particolare attenzione alle aree di balneazione, grazie anche alla notevole manovrabilità e agilità degli acquascooter sarà possibile garantire la sicurezza e l'incolumità dei bagnanti.

Infine, in considerazione della necessità di monitorare i profili di ordine e sicurezza pubblica a terra gli operatori della Polizia di Stato saranno impiegati in un servizio di controllo del territorio e di contrasto all'abusivismo commerciale. Durante questa prima parte di stagione estiva i dispositivi di sicurezza voluti dal Questore Capocasa hanno sicuramente ottenuto risultati apprezzabili in termini di sicurezza urbana, offrendo ai residenti ed ai numerosi turisti una rinnovata percezione di sicurezza delle spiagge e delle zone balneari, contribuendo a prevenire possibili problematiche per l'ordine e la sicurezza pubblica.