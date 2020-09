Coppia di giovani escursionisti in vacanza sulle Dolomiti sbaglia sentiero e si perde: salvata nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due escursionisti di Ancona, 19 anni lui, 18 lei, saliti in funivia al Lagazuoi, una delle zone più suggestive delle Dolomiti, invece di prendere il sentiero per tornare al Passo Falzarego si sono diretti verso Col dei Bos. Una deviazione del percorso che ha fatto perdere ai due ragazzi l'orientamento e, complice l'arrivo del buio, senza luci, si sono persi e a quel punto non restava altro da fare che chiedere aiuto. La disavventura per i due giovani escursionisti per fortuna è stata a lieto fine. I soccorritori li hanno infatti raggiunti e riportati alla loro auto. L'intervento si è concluso alle 23.40 circa.