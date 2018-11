Due romeni di 38 e 59 sorpresi nella notte in mezzo alle siepi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una quarantina di Agenti delle Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche ed Unità Cinofile antidroga, hanno setacciato il territorio cittadino soprattutto nelle zone più a rischio con controlli mirati a luoghi di aggregazione come mercati, piazze, locali ed esercizi pubblici.Nell’ambito di tale operazione sono stati effettuati una decina di posti di controllo nei quartieri Archi, Palombella, Piano San Lazzaro, Adriatico, Torrette e Baraccola, nel corso dei quali sono state identificate 351 persone, di cui 117 con vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti e 217 stranieri, 165 veicoli, 11 locali ed esercizi pubblici ed elevate 14 sanzioni al codice della strada per mancate coperture assicurative/revisioni, uso del telefono durante la guida ed alta velocitàDue romeni di 38 e 59 anni sono stati denunciati per invasione di edifici; erano le 2 di questa notte quando una Volante in servizio nel quartiere di Torrette effettuava un accurato controllo nella cittadella ospedaliera. Nelle vicinanze di alcune siepi gli agenti notavano un anfratto ove si erano sistemati i due romeni con materassi ed effetti personali riposti tra rifiuti e sporcizia. I due venivano accompagni in Questura e denunciati.