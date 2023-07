Insulti e minacce, due giovani stranieri fermati in piazza Roma. Erano stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti

ANCONA - Nella giornata di ieri, durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio, due operatori della Polizia di Stato hanno fermato due giovani stranieri nei pressi di Piazza Roma. I due, incensurati, erano segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti ed in passato già ospiti di una comunità per minori.

L'arresto

Alla vista della volante i giovani stranieri hanno da subito inveito contro gli operatori, opponendosi al controllo, pronunciando insulti e minacce e richiamando l'attenzione di alcuni loro amici presenti nella zona.

Le accuse

Gli operatori di Polizia sono riusciti a contenerli, conducendoli negli uffici di via Gervasoni per gli accertamenti del caso. ​Inoltre, i due erano inoltre sprovvisti di documenti d'identità e sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale e minacce aggravate.