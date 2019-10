Domani si viaggia gratis in autobus: mobilità e welfare quando il mix è virtuoso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Si potenziano i servizi sociali. Il rafforzamento dell’attività del Centro per le famiglie, che domani vedrà l’inaugurazione della sua nuova sede, dimostra la forte attenzione che l’amministrazione civica mantiene in un settore estremamente delicato, soprattutto in una fase economica così difficile. E proprio per tutta la giornata di domani si potranno utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente, recuperando così l’iniziativa programmata in precedenza per il 22 settembre scorso, nel corso della Settimana europea della mobilità sostenibile, ma poi “saltata”.