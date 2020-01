CUPRAMONTANA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 3:20 a Cupramontana per l'incendio di tre auto. Il fatto è successo in via Cesare Battisti angolo via Gramsci. La squadra VF sul posto ha spento l'incendio e messo in sicurezza le auto la zona dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Ultimo aggiornamento: 11:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA