Fuma dopo aver strozzato il piccolo: papà killer verso il processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - I carabinieri del Nucleo investigativo di Ancona hanno concluso le indagini sull’infanticidio del piccolo Hamid, 5 anni, strangolato dal padre Besart Imeri il 4 gennaio scorso, in via Bonanni dove la famiglia macedone abitava. Una tragedia che scosse la comunità di Cupramontana. Il pm della Procura di Ancona Valentina Bavai, anche sulla scorta delle confessioni rese dallo stesso Imeri che ha ammesso di aver ucciso il figlio, ha chiesto che il 26enne - attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato - vada subito a processo senza l’udienza preliminare. Richiesta accolta dal Gip che ha chiuso le indagini. Il processo dovrebbe aprirsi a fine giugno.