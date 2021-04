Il Covid uccide Bevilacqua, ex assessore e vicensindaco. Una vita per la scuola e politica

SERRA DE’ CONTI - Profondo cordoglio a Serra de’ Conti e in altri comuni del Senigalliese per la morte per Covid all’età di 79 anni di Massimo Bevilacqua, personaggio molto noto e da tutti apprezzato per le sue indubbie qualità morali e per il costante impegno sociale da anni profuso a favore delle persone disagiate. A mmalato di Covid, dopo l’aggravamento delle proprie condizioni di salute, era stato ricoverato tre settimane fa in terapia intensiva presso l’ o spedale di Senigallia, ma a nulla sono valse le varie terapie a cui era stato sottoposto.

Il virus

È il primo residente di Serra de’ Conti ufficialmente deceduto per gli effetti del Covid. Se ne va un u omo estremamente poliedrico con tutta una variegata serie di impegni ed attività svolte nell’arco di un quarantennio, Bevilacqua è stato per circa trent ’ anni maestro elementare presso le locali s cuole facendosi apprezzare per l’alta professionalità ed il costante e quotidiano impegno educativo che profondeva a favore dei propri alunni ai quali ha fra l’altro insegnato l’importanza dell’educazione ed il rispetto per le i stituzioni. Conclusa l’attività di insegnante e una volta andato in pensione, per alcuni anni ha tenuto presso i locali comunali dei corsi gratuiti di alfabetizzazione rivolti a cittadini stranieri residenti nel Comune. Per alcun i anni Massimo era stat o corrispondente locale del Corriere Adriatico con apprezzati articoli sulla attività amministrativa e culturale serrana. Nelle elezioni amministrative comunali del 2004 era stato eletto per la coalizione di centrosinistra guidata a Bruno Massi , ricoprendo la carica di v ice s indaco e gli incarichi di a ssessore alla Cultura e alla Pubblica i struzione. Insieme a Bruno Massi e a Letizia Perticaroli, era stato fra gli organizzatori di due edizioni della Biennale d’Arte: la prima con opere di Arrigo Levi e la seconda con opere di Corrado Cagli.

Le mostre

Inoltre aveva contribuito all’allestimento di una significativa ed originale m ostra su testimonianze artistiche africane. Dal 2019 suo figlio Luca è entrato a far parte della coalizione di maggioranza comunale guidata da Letizia Perticarli, ricoprendo l’incarico di a ssessore al Turismo, Pubblica i struzione e Beni comunali. Fortemente e costantemente impegnato nel sociale, Massimo per molti anni ha dedicato gran parte del proprio tempo a collaborare , con la moglie Alba Bellini, nell’organizzazione delle varie attività dell’ o ratorio divenuto così un importante punto di riferimento per moltissimi bambini e ragazzi del luogo .

La Pasquella

Ogni anno in occasione della Pasquella, con un gruppo spontaneo di stornellatori, si esibiva lungo le vie cittadine proponendo il “Canto della Pasquella” scritto secoli fa da Suor Maria Donzelli del locale Monastero delle Clarisse. La camera ardente sarà allestita alle ore 8 di questa mattina presso la c asa de l c ommiato Giorgi in via Oreste Merli a Serra de’ Conti . Le onoranze funebri si svolgeranno alle ore 11, 1 5 di domani presso la c hiesa parrocchiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA