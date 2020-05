Una casa per sette giorni: dai 250 euro di giugno ai 7mila in villa ad agosto

NUMANA - Una vacanza di almeno una settimana in Italia, in una casa dotata di tutti i confort, possibilmente con terrazzo o giardino. E la garanzia di un posto in spiaggia nei litorali contingentati dal Coronavirus. Sono le richieste più diffuse sui motori di ricerca per la prenotazione degli alloggi, una fotografia parziale ma oggettiva del desiderio degli italiani di organizzare le ferie estive pur fra mille incertezze. Secondo Airbnb, l’82% di loro quest’anno trascorrerà le vacanze nel Bel Paese. L’anno scorso era il 55%.

In vetta alle destinazioni più cliccate ci sono ovviamente le località di mare. Come Numana, Sirolo e in generale la Riviera del Conero che la Lonely Planet, prestigiosa guida turistica riconosciuta a livello internazionale, ha consacrato fra le mete più belle dell’Adriatico. Ma in quale misura queste ricerche si tradurranno in future prenotazioni, e come risponderanno gli operatori nel medio periodo rimodulando l’offerta in base alle richieste e alle strategie di mercato, è ancora prematuro dirlo. La data del 3 giugno potrebbe infatti non sancire per tutti la libertà agli spostamenti interregionali, con seri rischi per le regioni ancora ad alto numero di contagi. Una incognita che condiziona inevitabilmente anche l’andamento dei prezzi di alberghi, b&b, residence e case vacanze, spesso offerti sui maggiori portali turistici a tariffe “last minute” ribassate rispetto al 2019, a differenza delle settimane centrali di agosto che non sembrano invece discostarsi troppo dal trend dell’estate passata.



Ad esempio su Booking, uno dei portali di viaggi maggiormente utilizzati, un soggiorno di sette notti in appartamento a Numana - 40 mq con giardino e quattro posti letto in via Colle Piceno a 500 metri dalla spiaggia - costa appena 252 euro da sabato 30 maggio a sabato 6 giugno, consumi e pulizie finali compresi. Il conto sale a 543 euro per la casa in pietra del Conero nella centralissima via Roma - 80 mq su due livelli finemente ristrutturati - per la quale la richiesta svetta a 1.425 euro dall’8 al 15 agosto. L’Adamo&Eva resort in via Costa Verde propone un appartamento di 45 mq con piscina e parcheggio a 620 euro la prima settimana di giugno e 1.596 euro per quella di Ferragosto. Il Camping Village Riviera in via Montalbano promuove invece un bungalow per tre persone, con piscina e spiaggia privata, rispettivamente a 770 e 1.120 euro. Infine il charme hotel Numa chiede 1.694 e 2.457 euro per una camera per due adulti e un bambino, con balcone panoramico e colazione.

Sempre nel periodo dal 30 maggio al 6 giugno in via Alighieri a Sirolo si trovano sistemazioni con terrazza, letto matrimoniale e divano letto a partire da 273 euro. La soluzione più economica dall’8 al 15 agosto è situata invece in via Betellico, dove 50 mq su Booking sono prenotabili a 800 euro, contro i 520 euro della settimana di giugno presa come riferimento. Quattrocento e 91 euro è la cifra domandata per la casa cielo terra in via la Fonte, attrezzata con un letto a castello da tre posti, che lievita a 1.327 euro in agosto. Mentre sette notti in matrimoniale economy all’Hotel Sirolo, 4 stelle con parcheggio, centro benessere e piscina gratuiti, costano 693 euro con colazione inclusa a partire da sabato prossimo e 1631 dall’8 agosto in mezza pensione. Capitolo a parte per il “luxury travel”: dai 2.238 euro di Villa Vetta Marina a Sirolo ai 4.400 della casa in architettura organica sul Conero per la prima settimana di giugno, fino ai 7.000 di Villa Dora a Numana in agosto, si conferma un settore che da sempre risponde a regole proprie.

