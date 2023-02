BARBARA - Restano gravissime le condizioni della 13enne di Corinaldo, investita giovedì pomeriggio in Contrada Fratelli Kennedy a Barbara. La studentessa si trova ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica del Salesi, in coma farmacologico. Proseguono, intanto, gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Senigallia sulla dinamica dell’incidenti. Provvedimenti, al momento, non sono stati presi nei confronti della 20enne di Ostra alla guida della Volkswagen Polo che l’ha travolta.

L’indagine

Rischia una denuncia per lesioni gravissime ma i militari attendono il referto dell’ospedale prima di prendere provvedimenti che, in questo caso, sono atti dovuti. La giovane conducente è risultata perfettamente idonea alla guida, negativa ai test per alcol e droga. La sua auto è stata nel frattempo sottoposta a sequestro come prevede la prassi in questi casi. Era buio quando è avvenuto l’incidente: erano da poco passate le 18 e la 20enne al volante della Polo non si è accorta in tempo della ragazzina che stava attraversando. Un impatto violento che ha provocato gravi traumi per la minore, scortata prima all’ospedale di Torrette, intubata con un codice di massima gravità, poi in serata è stata trasferita al Salesi dove si trova attualmente ricoverata in Rianimazione. E’ sedata con un coma farmacologico indotto. Grave ma stazionaria. Tutta la vallata è sconvolta per quanto accaduto e fa il tifo per lei. Da ogni Comune stanno attendendo aggiornamenti sulle condizioni di salute della ragazzina.

«Sono andate a casa dall'amica»

«Era stata in Municipio da me con una compagna di scuola che vive qui a Barbara – racconta Riccardo Pasqualini, sindaco di Barbara – erano venute a fare una ricerca per la scuola, frequentano entrambe le medie ad Ostra Vetere. Poi sono andate a casa dell’amica a terminare i compiti e la ricerca e, da quello che ho appreso, l’incidente sarebbe avvenuto mentre si stava recando a prendere l’autobus per tornare a casa sua. Siamo tutti in apprensione – prosegue il sindaco di Barbara - e le auguriamo che possa riprendersi quanto prima». Preoccupazione c’è anche nelle comunità di Corinaldo dove la giovane studente vive con la famiglia. «Non conosco personalmente la ragazza – dichiara Gianni Aloisi, sindaco di Corinaldo – ma sono veramente molto dispiaciuto». Lo è anche il primo cittadino di Ostra Vetere, dove la 13enne frequenta la scuola media. «Nemmeno io la conosco ma quanto accaduto ha sconvolto tutti noi – aggiunge il sindaco Rodolfo Pancotti –, siamo tutti molto preoccupati e confidiamo nel fatto che possa tornare quanto prima a casa con la sua famiglia e a scuola con tutti i compagni e le compagne che la stanno aspettando. Siamo vicini a lei e alla famiglia - conclude - in questo momento difficile».