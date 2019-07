Marco e il miracolo del risveglio â€‹dal coma: «Sogno un oro a Tokyo»

di Camilla Cataldo

PESARO - Un personaggio unico, che meritava una copertina. Sarà quella del suo libro. Marco Manzini, risvegliatosi dal coma dopo un pauroso incidente in sella a uno scooter il 6 dicembre 2012, sta ricostruendo la propria vita con coraggio e tanti progetti. Sarà in vendita da settembre “La scelta di vivere”, la parabola di Marco Manzini, dal tunnel alla luce. Marco Manzini, fratello del trainer Mauro, è un atleta paralimpico. Ha disputato i campionati nazionali taekwondo classificandosi secondo con la Activa Kombat. «Il suo sogno è la medaglia d’oro e partecipare alle Olimpiadi di Tokio 2020. Ci insegna a non mollare mai»,