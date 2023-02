Investita da un'auto a Barbara una giovanissima 13enne: è ricoverata in prognosi riservata a Torrette

BARBARA – Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 18, a Barbara. Una ragazzina di 13 anni è stata investita da un'auto: ora si trova ricoverata all'ospedale di Torrette, in prognosi riservata.

La dinamica

L'incidente è avvenuto in via Fratelli Kennedy. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, la giovane è stata falciata da un'auto. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto, il 118 con l'Avis di Corinaldo, l'automedica di Senigallia e l'eliambulanza. La ragazzina, apparsa subito in gravissime condizioni, è stata intubata e trasportata in volo a Torrette.