Claudia Koll fa da madrina e con una onlus guida la visita alle grotte di Frasassi

GENA - Questa mattina un gruppo assistito dall'associazione Le Opere del Padre ha fatto visita alle Grotte di Frasassi. Madrina dell'iniziativa Claudia Koll, che nel 2005 fonda la onlus per dare sostegno alle persone più bisognose. La visita è stata accolta dal Consorzio Frasassi, che ne ha favorito lo svolgimento tramite il consueto tour del percorso turistico tradizionale.Presenti per conto del Consorzio Frasassi il Vicepresidente Riccardo Strano e il direttore Luigino Quarchioni, per un saluto cordiale al gruppo in visita.A fare gli onori di casa don Claudio Capoccia e della Diocesi di Fabriano-Matelica e don Giovanni Valenti dell'associazione Le Opere del Padre, che hanno assistito il gruppo durante il tour del complesso ipogeo marchigiano.