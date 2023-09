CHIARAVALLE - La professione di avvocato penalista che Sabrina Sartini svolge con merito e gratificazioni da diversi lustri l’ha aiutata a fiutare il pericolo e a non cadere nella rete dei malfattori. Ma l’episodio che, suo malgrado, ha visto come protagonista l’ex sindaco di Monte San Vito può essere propedeutico per tutti.

Sabato sera, intorno alle 19,30, Sabrina Sartini si era recata a fare la spesa al supermercato Eurospin nella periferia di Chiaravalle, vicino alla manifattura tabacchi. «Mi trovavo nel parcheggio della zona commerciale – dice l’avvocato – e dopo aver caricato la spesa in auto, stavo facendo retromarcia per uscire dallo stallo di parcheggio. Improvvisamente un uomo ha cominciato a bussare insistentemente nel bagagliaio della mia automobile, invitandomi a fermarmi, a scendere ed a raccogliere degli occhiali che, a suo dire, mi sarebbero caduti sotto l’auto». L’ex sindaco ha fiutato il pericolo ed ha usato alcune accortezze che le hanno salvato...la borsa.

«Ho riposizionato l’auto nello stallo di parcheggio e, vista la richiesta a mio parere strana, e l’uomo che secondo me aveva un fare molto sospetto, nello scendere dalla macchina, con lucidità e freddezza, ho chiuso a chiave le portiere dell’auto. A quel punto, mentre il malfattore pensava di distrarmi con i finti occhiali persi, un uomo e, con molta probabilità, anche una donna si avvicinavano allo sportello del lato passeggero della mia auto dove, guarda caso, avevo riposto la borsa. La macchina chiusa a chiave però ha mandato all’aria gli ingegnosi piani di questi geni del furto con destrezza, probabilmente una banda di stranieri, che, vista la cattiva parata, a quel punto, se la sono data a gambe».

Sabrina Sartini non ha perso nemmeno un secondo. Ha chiamato immediatamente i carabinieri di Chiaravalle ed ha consegnato loro gli occhiali finti, fornendo una dettagliata descrizione dei soggetti.