Chiaravalle, in lacrime per Luigi Barbetta: padre di famiglia stroncato a 51 anni

CHIAVARALLE Le ultime foto scattate nei giorni di Carnevale lo ritraggono felice accanto alla moglie Viviana ed alla piccola figlia Elisa. Ma il destino ha riservato una tragica fine a Luigi Barbetta, che se n’è andato a 54 anni all’ospedale di Torrette lunedì scorso, dopo un’improvviso problema all’aorta.

Un uomo solare

Luigi era un uomo solare ed innamoratissimo della famiglia, della moglie e dei figli Elisa, Thomas e Chanel. Lo piangono in tanti non solo a Chiaravalle dove la famiglia è conosciuta. Devastata dal dolore Viviana che riserva al marito parole dolci. «Ci siamo incontrati tardi ma il nostro è stato un grande amore e da quel giorno non ci siamo mai lasciati. Eri la mia calamita e mi hai amato fino alla fine; di te mi rimane Elisa, il frutto del nostro grande Amore». Il funerale si tiene oggi alle 15 nell’abbazia di S.Maria in Castagnola a Chiaravalle.