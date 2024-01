Camion pieno di farina finisce contro un albero: boato e paura tra i residenti di Castelplanio

CASTELPLANIO - Schianto choc questa sera a Macine di Castelplanio, in via Clementina. Attorno alle 20 il frastuono ha messo in allarme i residenti: un camion carico di farina è andato a finire contro un albero. Il conducente, ferito in modo non grave, è sceso e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per scongiurare il rischio che la farina, materiale infiammabile, prendesse fuoco. L'autotrasportatore, un 60enne, è stato soccorso dalla Croce Rossa di Castelplanio ma ha preferito non ricorrere alle cure dell'ospedale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe perso il controllo del tir per raccogliere una bottiglietta d'acqua che gli era caduta nell'abitacolo.