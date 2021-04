Infortunio sul lavoro nella zona industriale: operaio di 30 anni rischia di perdere un dito

CASTELFIDARDO .- Attimi di paura ieri mattina a Castelfidardo per un infortunio sul lavoro in una azienda di via Olivero Pigini, nella zona industriale Cerretano.

Un operaio trentenne rischia di perdere un dito della mano destra, rimasto incastrato sotto a una puleggia. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri e del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asur-Area Vasta 2, il giovane di origini macedoni, da tempo residente in città, stava lavorando al macchinario quando attorno alle 9 si sarebbe ferito alla mano e ad un tendine in modo grave. Subito i colleghi lo hanno soccorso spegnendo l’apparecchiatura e allertando il 118. In supporto sono arrivati dal distaccamento di Osimo anche i vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Da prassi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfidardo per ricostruire la dinamica e vagliare eventuali responsabilità.

