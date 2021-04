E' in fila per fare il vaccino insieme alla figlia: prima si sente male lui poi anche la donna

ANCONA - Stava aspettando il proprio turno per fare il vaccino davanti al campo della Federazione quando ha avvertito un malore: momenti di paura per un uomo di 80 anni che era insieme alla figlia, 40enne che pure lei per lo spavento si è sentita male per poi riprendersi quasi subito. Sul posto l'automedica e la Croce Gialla che hanno portato l'uomo per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrrette.

LEGGI ANCHE:

Filiale fasulla dell'azienda per incassare i fondi dell'area di crisi: commercialista se li intasca ma finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA