Operaio schiacciato da una trave: portato a Torrette in gravi condizioni

CASTELFIDARDO - Schiacciato da una trave, operaio portato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. L’allarme è scattato attorno alle cinque del pomeriggio in un’azienda di via della Stazione. Per cause in corso di accertamento un operaio di circa quarant’anni è rimasto schiacciato da una trave. Sul posto sono intervenute l’automedica di Osimo e un’ambulanza della Croce Verde di Castelfidardo. L’uomo, che ha riportato un politrauma, è stato trasportato all’ospedale per essere sottoposto a tutti gli accertamenti in gravi condizioni.