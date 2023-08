Perde il controllo dell'auto che si schianta contro una recinzione: donna soccorsa con l'eliambulanza

CASTELFIDARDO - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12.30 in via Dante Alighieri a Castelfidardo per un incidente stradale. La conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro la recinzione di un’abitazione privata. La squadra di Osimo in collaborazione con i sanitari del 118 ha estratto la persona dall’auto attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche, e successivamente è stata trasportata con l’eliambulanza al pronto Soccorso di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco anno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.