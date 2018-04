Lacrime per Zoff: Massimo Agostinelli stroncato da una malattia a 53 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Lo chiamavano Zoff, è stato un campione in campo e lo era anche nella vita. Per questo è pianto da tutti Massimo Agostinelli, morto a causa di una malattia a 53 anni. La sua grande passione era il calcio, che ha praticato con ottimi risultati quando era più giovane. Faceva il portiere, è stato a lungo una colonna del Numana calcio. Massimo ha anche difeso la porta del Montefano nella sua prestigiosa carriera da calciatore. Dovunque abbia giocato ha lasciato il segno, tanto che si portava dietro il soprannome di Zoff, leggenda della Juve e della Nazionale che vinse il campionato del mondo in Spagna nell’82.Agostinelli era presente in campo punto di riferimento dei compagni, ed era presente nel cuore degli amici e dei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, stella polare per il suo modo di essere, altruista e generoso. «Era un personaggio molto conosciuto, e davvero una brava persona», lo ricorda un amico che ancora non si dà pace per non avergli inviato un messaggio mentre Massimo non stava bene. Aveva messo su famiglia, seguiva con passione e orgoglio il figlio maggiore, anche lui calciatore. I funerali di Agostinelli si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Crocette.