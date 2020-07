Si ferma in attesa di svoltare, travolto da un'auto, vola dallo scooter: grave un sessantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Era fermo in mezzo alla carreggiata in attesa di svoltare a sinistra, quando è stato travolto alle spalle da una vettura ed è rovinato a terra dopo un volo di circa 15 metri. E’ arrivato all’ospedale regionale di Torrette in, intubato con un codice rosso, lo scooterista sui 60 anni investito ieri poco prima delle 16.30 lungo la salita dei Campanari, all’incrocio tra via Marx e via Bramante. Un automobilista fidardense che da Crocette stava scendendo verso Acquaviva, lo ha visto fermarsi al centro della strada per dargli la precedenza e pochi istanti dopo rotolare sul cofano della Ford grigia, condotta da un uomo di mezza età, che lo avrebbe centrato in pieno per cause in fase di accertamento.Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto di impatto. Ad allertare prontamente i soccorsi è stato il conducente della vettura non coinvolta nell’incidente che si è subito reso conto della gravità della situazione, nonostante il ferito, almeno in un primo momento, lamentasse dolori e si muovesse. Sul posto sono convogliate l’automedica, l’eliambulanza atterrata su un campo vicino ed una pattuglia dei carabinieri diche oltre ai rilievi si è occupata anche di regolare la viabilità. Inevitabili code e disagi al traffico.