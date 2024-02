Castelfidardo, l'auto sbanda e si ribalta: marito e moglie estratti dalle lamiere e soccorsi dall'eliambulanza

CASTELFIDARDO – Incidente choc nel primo pomeriggio a Castelfidardo, in via Torres, dove un'auto con a bordo marito e moglie ha sbandato, si è ribaltata ed è finita fuori strada. Subito è stato lanciato l'allarme. Sul posto, poco prima delle 15, sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Ancona. I due coniugi, entrambi di 74 anni, sono stati liberati dall'abitacolo e consegnati al personale del 118. Sono stati trasferiti in volo all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.