L'auto fuori controllo rischia di piombare sulla processione della Via Crucis: bloccata dai vigili

CASTELFIDARDO- L’allarme rosso in strada accende di paura la notte dedicata ai riti pasquali. Sono spuntati come flash di terrore i fari di un’auto che sbandava mettendo a rischio l’incolumità di chi partecipava alla Via Crucis di Castelfidardo. Gli agenti della Polizia locale hanno Inseguito e poi fermato il conducente con non poche difficoltà. Il ritiro della patente di guida e la contestazione delle gravi violazioni hanno permesso ai fedeli di completare in sicurezza la prima processione

Poco prima, verso le 21, il primo intervento di polizia locale e carabinieri per un incidente in via IV Novembre dove un boato aveva preceduto l’allarme per due auto che si erano scontrate frontalmente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 per il soccorso dei feriti dopo averli liberati dalle lamiere.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Cade in un pozzo profondo 15 metri con 5 metri d'acqua, cane...







© RIPRODUZIONE RISERVATA