Segue l'amante per mesi dopo la fine della storia Arrestato dai carabinieri

CASTELFIDARDO - Stalker arrestato dai carabinieri dopo mesi di persecuzioni ad una ragazza di 32 anni. L’uomo, 40 anni, nativo di Loreto ma residente a Castelfidardo, ora celibe e operaio, aveva intrattenuto con la donna una relazione extraconiugale per circa un anno. Poi lei, intravisti i tratti aggressivi di quello che era il suo amore, decise di troncare il rapporto. Ma lui, Z.M. le iniziali, già noto alle forze dell’ordine, non si è rassegnato a quell’epilogo. Dallo scorso febbraio ha iniziato a perseguitare la 32enne, anche lei residente in Valmusone. Il 26 marzo a suo carico era stato emesso l’ammonimento del Questore con successiva misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, notificato il 4 maggio. Ciononostante il fidardense ha continuato ad avvicinarsi e ad importunare la ragazza, raggiungendola nella sua abitazione, nel luogo di lavoro, addirittura alla scuola materna del figlio e in alcuni locali pubblici, violando le prescrizioni. All’ennesima aggressione, terminata a schiaffi e cure del pronto soccorso, con referto di 30 giorni di prognosi per la ragazza, l’uomo è stato nuovamente denunciato per atti persecutori e violenza privata.